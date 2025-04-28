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٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٠٣ ص

بزشكيان يغادر طهران متوجها إلى باكو

بزشكيان يغادر طهران متوجها إلى باكو

غادر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان العاصمة الإيرانية طهران متوجها إلى باكو بدعوة رسمية من نظيره الاذربيجاني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان توجه إلى العاصمة الاذربيجانية باكو بدعوة رسمية من نزيره الاذربيجاني.

وقبيل توجهه إلى اذربيجان،أكد بزشكيان، على عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين إيران وأذربيجان، قائلا:"علاقتنا مع أذربيجان لا تقوم على حسن الجوار فحسب، بل إنها متجذرة في العلاقات التاريخية والثقافية والاجتماعية التي يجب تعزيزها بشكل أكبر".

وأوضح أنه خلال الزيارة سيتم التأكيد على تعزيز القضايا التجارية والعلمية والاقتصادية بين البلدين. وسنجري مشاورات في تطوير الممرات التي من شأنها تسهيل حركة المرور بين إيران وأذربيجان.

ولفت إلى أنه في جمهورية أذربيجان، توجد أرضية مناسبة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1957239
شیرین سماره

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