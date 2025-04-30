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٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:٥١ ص

تخت روانجي يؤكد على ضرورة تنفيذ كافة مذكرات التفاهم بين طهران وبغداد

تخت روانجي يؤكد على ضرورة تنفيذ كافة مذكرات التفاهم بين طهران وبغداد

 أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية خلال لقاء مع مستشار رئيس الوزراء ونائب وزير التجارة العراقي على ضرورة متابعة تسريع وإكمال تنفيذ جميع مذكرات التفاهم الموقعة بين طهران وبغداد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يزور مستشار رئيس الوزراء العراقي حازم الخالدي، برفقة نائب وزير التجارة ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، طهران على راس وفد اقتصادي وتجاري تزامنا مع اقامة معرض إيران السابع للقدرات التصديرية (إيران إكسبو 2025).

وبحث الجانبان خلال اللقاء وتبادلا وجهات النظر حول القضايا والمشاريع المدرجة على جدول أعمال العلاقات الثنائية بين إيران والعراق، فضلاً عن آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي خلال استعراضه آخر مستجدات الملفات والمشاريع المشتركة خاصة في مجالات البنى التحتية والنقل، استعداد العراق لتوسيع التعاون في كافة المجالات.

وأشار مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الايراني إلى زيارته الأخيرة للعراق وأعرب عن ارتياحه لجهود الجانبين لتوسيع العلاقات الثنائية، مؤكداً أن أولوية السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي تعميق العلاقات الشاملة مع جيرانها، وخاصة العراق الصديق والشقيق.

وأكد تخت روانجي ضرورة متابعة تسريع وإكمال تنفيذ جميع مذكرات التفاهم الموقعة بين إيران والعراق، وقال: "بفضل الإرادة السياسية لكبار المسؤولين في البلدين، فمن المتوقع أن نشهد تقدما وإكمالا لتنفيذ المشاريع المشتركة، وخاصة خط سكة حديد شلمجة - البصرة".

/انتهى/

رمز الخبر 1957339

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