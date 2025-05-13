تخت روانجي: لم ندخل بعد في تفاصيل مستوى وكمية التخصيب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح نائب وزير الخارجية الايراني مجيد تخت روانجي التصريحات الأخيرة لوزير خارجية بلادنا عراقجي بشأن الحد من مستوى وكمية التخصيب كإجراء لبناء الثقة في المفاوضات.

وقال تخت روانجي: "لم ندخل بعد في التفاصيل بشأن مستوى وكمية التخصيب". وفي إطار ذلك، أعلنا أنه لفترة محدودة، يمكننا قبول سلسلة من القيود المتعلقة بمستوى وقدرة التخصيب وقضايا أخرى في المجال النووي كتدابير ضمان.

وأوضح أن هذا الإعلان عن استعداد إيران لاتخاذ مثل هذه الإجراءات يأتي في مقابل رفع العقوبات، مضيفاً: "لذلك فإن إجراءاتنا ليست خطوات أحادية الجانب، بل هي جزء من إجراءات بناء الضمانات التي يمكن أن تطرحها إيران لتقول إن برنامجنا النووي سلمي بالكامل".

وأكد نائب وزير الخارجية: "في المقابل، يجب على الآخرين أن يتخذوا إجراءات لرفع العقوبات".

وحول بعض التكهنات حول إمكانية تحديد مدة 25 عاما، قال تخت روانجي: "لا". لا يمكن تأكيد أي من هذه التكهنات، لا فيما يتعلق بالوقت ولا بالنسبة المئوية. وكما ذكرنا فإن النقطة التي أثارها السيد عراقجي كانت مجرد تعبير عن الإطار.

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