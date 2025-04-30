رئيس جامعة الدفاع الوطني الايراني يعلن عن عدد الطلاب المحليين والاجانب في هذه الجامعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اشار العميد إسماعيل أحمدي مقدم رئيس جامعة الدفاع الوطني في مراسم إحياء ذكرى يوم المعلم إلى نمو وتطور جامعة الدفاع الوطني، وقال: "خلال الفترة التي توليت فيها المسؤولية هنا، شعرت بالحاجة إلى كتابة وثيقة استراتيجية تتناسب مع الظروف الجديدة، وقد تم إعداد هذه الوثيقة ووافق عليها القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وأضاف رئيس جامعة الدفاع الوطني: "يدرس في هذه الجامعة حاليا نحو 1800 طالب محلي وأجنبي".

وأشار العميد أحمدي مقدم أيضا إلى أهمية تدريب القادة الاستراتيجيين في مجال الحوكمة وقال: "إن الإدارة والحوكمة السليمة يمكن أن توجه الموارد الوطنية على أفضل وجه". بدلاً من التركيز على الكتب المدرسية، يجب أن نركز على تعزيز نقاط القوة والقدرات الأكاديمية للطلاب.

واختتم أحمدي مقدم كلمته بالتأكيد على أن الأساتذة يجب أن يقوموا بتحديث أساليبهم التدريسية في ضوء التقدم التكنولوجي، ومن المتوقع من الطلاب تحسين جودة أبحاثهم باستخدام الموارد الجديدة.

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