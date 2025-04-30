وزير الزراعة الماليزي يلتقي وزير الدفاع الايراني في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وماليزيا، التقى وزير الزراعة الماليزي وناقش مع العميد عزيز نصير زاده، وزير الدفاع والدعم للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في مقر وزارة الدفاع.

وفي هذا اللقاء الذي حضره نخبة من المسؤولين السياسيين والزراعيين من البلدين، أكد الجانبان على العلاقات الودية والتاريخية بين إيران وماليزيا، وتنمية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في قطاعات الأمن الغذائي والتقنيات الزراعية الجديدة ونقل المعرفة التقنية والدعم اللوجستي.

وفي إشارة إلى القدرات الواسعة التي تتمتع بها البلاد في مجالات الزراعة والصناعة والدعم، أعلن وزير الدفاع الإيراني استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوفير التقنيات الفنية والهندسية والحديثة للقطاع الزراعي الماليزي.

كما أعرب وزير الزراعة الماليزي عن ارتياحه للاجتماع ودعا إلى توسيع التعاون التشغيلي في مجال توفير المعدات والتدريب وتبادل الخبرات بين البلدين.

وفي ختام اللقاء أكد الجانبان على ضرورة وضع خارطة طريق مشتركة لمتابعة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها وتعزيز مستوى التعاون في المستقبل القريب.