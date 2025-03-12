وزيرا الدفاع الإيراني والبيلاروسي يلتقيان في مينسك ويوقعان وثيقة للتعاون الدفاعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، وقع العميد عزيز نصير زاده وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وثيقة للتعاون الدفاعي بين البلدين خلال اجتماعه مع الجنرال فيكتور خرونين وزير الدفاع البيلاروسي.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع، الذي عقد في إطار توسيع التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، على تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي وتطوير الدبلوماسية الدفاعية.

وفي هذا الاجتماع، استعرض الطرفان القضايا الأمنية المشتركة، كما ناقشا وتبادلا وجهات النظر حول سبل تعميق العلاقات الثنائية.

وفي هذا اللقاء أشار وزير الدفاع الإيراني إلى أهمية التعاون الدفاعي، خاصة من خلال الاستفادة من قدرات المنظمات الدولية، وخاصة الاستفادة من قدرة تواجد البلدين في شنغهاي لمواجهة التهديدات المشتركة ومواجهة الأحادية، واعتبر توقيع هذه الوثيقة خطوة فعالة في تعزيز التفاعلات الدفاعية والأمنية بين طهران ومينسك.

من ناحية أخرى، أكد وزير الدفاع البيلاروسي أيضًا على ضرورة مواصلة التعاون الدفاعي من أجل ضمان الأمن المستدام.

ويأتي توقيع وثيقة التعاون هذه استمرارا لعملية توسيع العلاقات بين طهران ومينسك في مختلف المجالات، وتعكس تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في المجال الدفاعي.

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