أحمديان: ايران لن تتنازل عن حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي أكبر أحمديان في قمة مجموعة البريكس الأمنية المنعقدة حاليا في البرازيل: "الأسلحة النووية ليس لها مكان في العقيدة الدفاعية الإيرانية، وهذا ما تثبته التقارير الصادرة عن منظمات المراقبة الدولية".

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: إن إيران لن تتنازل عن حقوقها الثابتة، بما في ذلك حق الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وأضاف: "في القضية الفلسطينية نشهد إعادة إنتاج خطاب خطير اسمه "السلام بالقوة" و"الدبلوماسية القسرية". والسلام الحقيقي هو الذي يتجذر في العدالة والاعتراف بالحقوق المشروعة.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: "إن التهديدات التي وجهتها بعض الدول لمجموعة البريكس وأعضائها تعكس القلق العميق إزاء الإمكانات الهائلة التي تمتلكها مجموعة البريكس في خلق كتلة اقتصادية وسياسية وثقافية قوية".

وأضاف: تقترح الجمهورية الإسلامية: الكشف عن عملة رقمية لمجموعة البريكس ورسول مصرفي مخصص وآمن للتجارة داخل المجموعة ورمز للاستقلال الاقتصادي.

وقال أحمديان: إن الجمهورية الإسلامية تقترح تشكيل لجنة لأمن سلسلة التوريد مع التركيز على تأمين النقل، وإنشاء ممر مضاد للعقوبات، وإطلاق صندوق دعم لمواجهة العقوبات الأجنبية.