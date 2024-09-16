امين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني يؤكد على تنفيذ مشاريع النقل بين ايران وروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقب المفاوضات الاستراتيجية التي أجراها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني مع الرئيس الروسي وأمين مجلس الأمن القومي لهذا البلد في مختلف المجالات ذات الاهتمام بين البلدين. التقى السيد ليفيتين الممثل الخاص لرئيس روسيا لشؤون الممرات، وذلك لمتابعة الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارته إلى طهران، مع وزراء الطرق والإسكان والتنمية الحضرية والاقتصاد كما التقى بعلي أكبر أحمديان.

وفي هذا اللقاء، قدم ممثل الرئيس الروسي تقريرا عن سير العمل في اتفاقيات الممر إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي.

كما أعرب علي أكبر أحمديان أمين مجلس الأمن القومي عن ارتياحه للتقدم المحرز في تنفيذ مشاريع النقل والممرات بين ايران وروسيا وزيادة الطاقة الاستيعابية لهذه الممرات وتعظيم استغلال هذه القدرات و وأكد دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل لهذه المشاريع.

وفي الاجتماع الثنائي بين أحمديان وبوتين بعد الاجتماع الأمني لدول البريكس، أكد الرئيس الروسي "أننا ندعم طريق النقل الإيراني".

كما أضاف أمين مجلس الأمن القومي الروسي شويغو في هذا اللقاء الذي عقد الثلاثاء الماضي على هامش اجتماع مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى من مجموعة البريكس في سان بطرسبرج: أن روسيا تلتزم بالاتفاقيات السابقة مع طهران فيما يتعلق بزانغزور، وسياسة موسكو لم تتغير بأي حال من الأحوال

وتظهر بعض المواقف إصرار روسيا على تنفيذ الاتفاقيات السابقة بين البلدين.