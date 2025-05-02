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٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٢:٠٨ م

نائب رئيس الغرفة التجارية الإيرانية يؤكد على ضرورة إزالة العوائق البنيوية مع تركمانستان

نائب رئيس الغرفة التجارية الإيرانية يؤكد على ضرورة إزالة العوائق البنيوية مع تركمانستان

 أشار نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الإيرانية إلى القدرات الكبيرة التي تتمتع بها إيران وتركمانستان في مجالات الطاقة والتعدين والزراعة والسياحة، مؤكدا على إزالة العقبات الهيكلية خاصة في مجالات العلاقات المصرفية والنقل والخدمات اللوجستية وإصدار التأشيرات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الإيرانية باقري، خلال اجتماع متخصص بين إيران وتركمانستان، عقد بحضور ناشطين اقتصاديين من البلدين، تزامنا مع معرض إيران إكسبو 2025، على ضرورة توسيع التبادل التجاري بين البلدين.

وقال: "على الرغم من العلاقات التاريخية والثقافية والاقتصادية بين إيران وتركمانستان، إلا أن المستوى الحالي للتبادل التجاري لا يتناسب مع الإمكانيات الموجودة، ويجب اتخاذ خطوات أكثر فعالية لتطوير التفاعلات".

ودعا نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية الغرف والمنظمات الاقتصادية المشتركة إلى لعب دور أكثر نشاطا في تقاسم العرض والطلب وتسهيل التفاعلات التجارية.

وأشار باقري إلى أن انعقاد معرض إيران إكسبو 2025 الدولي يعد فرصة ذهبية للتعريف بالقدرات الاقتصادية للبلاد، وأعلن: "شارك في هذا الحدث أكثر من ثلاثة آلاف ناشط اقتصادي من 110 دولة، وقد حاولت الغرفة التجارية الإيرانية استخدام هذه الفرصة على أكمل وجه".

/انتهى/

رمز الخبر 1957417

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