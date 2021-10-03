وزير الخارجية الايراني يجري محادثات مع نظيره التركماني حول أخر التطورات المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد الله مع نظيره التركماني رشيد مارودوف اخر التطورات في العلاقات بين البلدين والتطورات في أفغانستان وعقد قمة منظمة إيكو للتعاون الاقتصادي.

ووصف وزير الخارجية التركماني الاجتماع الأخير بين الرئيسين في طاجيكستان بأنه نقطة تحول في العلاقات وشدد على ضرورة متابعة وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الرئيسين.

وأثناء تهنئته بذكرى استقلال تركمنستان شدد أمير عبد اللهيان على ضرورة تطوير التعاون الشامل بين البلدين، مشيرًا إلى سياسة الجوار للحكومة الثالثة عشرة وأهمية العلاقات مع تركمانستان.

وفي هذه الدعوة اتفق الجانبان مع التأكيد على المسؤولية المباشرة لوزارتي البلدين في متابعة اتفاقات الزعيمين على الإسراع في عقد لجنة مشتركة بين البلدين في طهران في المستقبل القريب ومراجعة التعاون في مجالات النقل والتجارة.

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