https://ar.mehrnews.com/news/1957479/ ٠٤/٠٥/٢٠٢٥، ١٠:١٤ ص رمز الخبر 1957479 إيران المجتمع إيران المجتمع ٠٤/٠٥/٢٠٢٥، ١٠:١٤ ص لحظة دخول قائد الثورة إلى حسينية الإمام الخميني (رض) ولقائه مع وكلاء الحج لحظة دخول قائد الثورة إلى حسينية الإمام الخميني (رض) وبدء لقائه مع وكلاء الحج رمز الخبر 1957479 کپی شد محتوى ذات صلة قائد الثورة: شعب غزة ولبنان بمقاومتهم يعملون في خط واحد مع أئمة المعصومين(ع) قائد الثورة الاسلامية: اجتماع الحج يصب في مصلحة الناس ولا مصلحة للمسلمين تعلو وحدتهم قائد الثورة يوجه بكشف أي إهمال أو تعمد في حادثة انفجار ميناء الشهيد رجائي مسؤولو شؤون الحج يلتقون بقائد الثورة يوم الأحد سمات قائد الثورة الإسلامية الحج المسؤولين والمعنيين بشؤون الحج
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