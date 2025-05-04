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٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:١٤ ص

لحظة دخول قائد الثورة إلى حسينية الإمام الخميني (رض) ولقائه مع وكلاء الحج

لحظة دخول قائد الثورة إلى حسينية الإمام الخميني (رض) ولقائه مع وكلاء الحج

لحظة دخول قائد الثورة إلى حسينية الإمام الخميني (رض) وبدء لقائه مع وكلاء الحج

رمز الخبر 1957479

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