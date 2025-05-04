إيران تبدأ رحلات الحج غداً الإثنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حسين خانلري: "إن عملية إرسال الحجاج ستبدأ في 5 مايو وتستمر حتى 1يونيو. ووفقا له، ستبدأ رحلات العودة في 12 يونيو وتنتهي في 2 يوليو.

وأشار خانلري إلى إحصائيات نقل الحجاج وقال: "من أصل 85850 حاجا تم إرسالهم لأداء فريضة الحج، سيتم نقل 71 ألف حاج بواسطة الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولتسهيل إرسال الحجاج، ستنفذ الخطوط الجوية العربية السعودية 20 في المائة من عمليات الإرسال".

أشار المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية (همة) إلى أن 12 طائرة عريضة البدن تابعة لهذه الشركة من 22 مدينة مسؤولة عن إرسال الحجاج إلى أرض الوحي.

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