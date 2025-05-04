العميد قرباني: لا يستطيع أي جيش في العالم مواجهة الجيش الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب منسق القوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، العميد يوسف قرباني: "أؤكد اليوم بقوة أن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو أقوى جيش في العالم". قواتنا البرية تمتلك أقوى العناصر البشرية في العالم.

وقال نائب منسق القوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "أجرؤ على القول إن أقوى الأشخاص اليوم هم في القوات البرية والجيش". لا يستطيع أي جيش في العالم أن يواجه الجيش الإيراني جسدياً ولا فكرياً ولا معتقداً.

وتابع القول العميد قرباني: "إن القوة المهمة الموجودة في جيشنا ورياضيينا هي القوة الإلهية والروحية التي تجعل جيشنا مختلفا عن الجيوش الأخرى في العالم". جيشنا وقواتنا البرية قوية جدًا ولديها كوادر قوية جدًا.

وأكد نائب منسق القوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية : "يجب أن يكون شعبنا واثقًا من أن جيش بلاده وقواته البرية ستقف دائمًا إلى جانب الشعب الإيراني وتراقبه". إن الجيش هو مؤيد قوي لإيران. لا ينبغي لشعبنا أن يقلق بشأن أي شيء لأن لديهم جيشًا ويجب أن يكونوا فخورين بأنفسهم ويعيشون في راحة في بلدهم.

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