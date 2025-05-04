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٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:٣٦ م

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 52,535 شهيداً و 118,491 جريح

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 52,535 شهيداً و 118,491 جريح

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد شهداء الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الصهيوني على القطاع قد بلغ 52,535 شهيدًا.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن قناة الجزيرة، أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بيانًا جديدًا يتضمن أحدث إحصائيات الشهداء والجرحى نتيجة الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي.

وأفادت الوزارة أن عدد الشهداء نتيجة الهجمات الإسرائيلية على غزة من السابع من أكتوبر 2023 حتى الآن قد وصل إلى 52,535 شهيدًا.

كما أكدت هذه الهيئة الطبية الفلسطينية أن العدد الإجمالي للجرحى نتيجة الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ بداية الحرب في هذه المنطقة قد بلغ 118,491 شخصًا.

وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم نقل جثامين 40 شهيدًا إلى المستشفى، كما أصيب 125 شخصًا خلال نفس الفترة.

ومنذ 18 مارس 2025، وفي موجة جديدة من الهجمات على غزة، سقط 2,436 شهيدًا و6,450 جريحًا.

ولا يزال هناك الآلاف من الأشخاص المفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة.

/انتهى/

رمز الخبر 1957496
یاسر المصری

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