باكستان تطلب مشاورات طارئة في مجلس الأمن بشأن خلافها مع الهند

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت البعثة الباكستانية إلى أن باكستان طلبت رسمياً إجراء مشاورات طارئة مغلقة في ضوء "تدهور الوضع في المنطقة والتوترات المتزايدة في العلاقات بينها وبين الهند".

ولا يزال التصعيد مستمراً بين باكستان والهند على خلفية الهجوم المسلّح الدموي الذي وقع في نيسان/أبريل المنصرم في الشطر الهندي من كشمير، والذي أدى إلى مقتل 24 شخصاً على الأقل.

وفي آخر الخطوات التصعيدية، أعلنت الهند إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الباكستانية، رداً على حظر باكستان تحليق الطائرات الهندية فوق أراضيها في 24 نيسان/أبريل الماضي.

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