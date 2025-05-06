وزيرة الطرق وبناء المدن تتوجه بزيارة إلى قطر

أفادت وكالة مهر للأنباء عن وزارة الطرق وبناء المدن، أوضح "أمين ترفع"، مستشار الوزير ورئيس مركز الشؤون الدولية في الوزارة، أن الزيارة تتضمن مناقشة التعاون في مجالات النقل الجوي، والبنية التحتية للنقل، والموانئ والملاحة البحرية.

وأضاف "ترفع" أن من بين محاور الحوار بين وزير الطرق وبناء المدن الإيراني ونظيره القطري، تطوير ميناء دير، وزيادة التعاون في مجال النقل بين ميناء بوشهر وموانئ قطر، وإنشاء خطوط شحن بحرية جديدة للركاب والبضائع، وتوقيع اتفاقية النقل الدولي البري بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون في بناء وتطوير البنية التحتية للنقل والترانزيت في إطار الممرات الشمالية-الجنوبية، عشق آباد، وممر تركيا-إيران-قطر.

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