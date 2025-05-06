تقليص مدة صلاحية تأشيرة إيران للمتقدمين من الولايات المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مكتب حماية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيان يوم الاثنين بالتوقيت المحلي، نبلغ المتقدمين للحصول على تأشيرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنه اعتبارا من 1 مايو 2025، تم تقليص مدة صلاحية تأشيرات السياحة والدخول لجميع المتقدمين من 90 يوما إلى 45 يوما".

وأضاف مكتب حماية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في واشنطن العاصمة أيضًا: بناءً على ذلك، سيتمكن حاملو تأشيرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية من دخول إيران لمدة تصل إلى 45 يومًا بعد تاريخ إصدار التأشيرة.

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