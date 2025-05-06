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٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:١٣ ص

تقليص مدة صلاحية تأشيرة إيران للمتقدمين من الولايات المتحدة

تقليص مدة صلاحية تأشيرة إيران للمتقدمين من الولايات المتحدة

أعلن مكتب حماية المصالح الإيرانية في واشنطن: تقليص مدة صلاحية تأشيرات السياحة والدخول إلى إيران لجميع المتقدمين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مكتب حماية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيان يوم الاثنين بالتوقيت المحلي، نبلغ المتقدمين للحصول على تأشيرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنه اعتبارا من 1 مايو 2025، تم تقليص مدة صلاحية تأشيرات السياحة والدخول لجميع المتقدمين من 90 يوما إلى 45 يوما".

وأضاف مكتب حماية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في واشنطن العاصمة أيضًا: بناءً على ذلك، سيتمكن حاملو تأشيرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية من دخول إيران لمدة تصل إلى 45 يومًا بعد تاريخ إصدار التأشيرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1957569

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