اكسيوس: من المتوقع استئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة نهاية هذا الأسبوع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، اعلن موقع أكسيوس بأنه "من المتوقع أن يجتمع المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون في وقت لاحق من هذا الأسبوع لإجراء الجولة الرابعة من المحادثات النووية".

ولم يؤكد مسؤولون من طهران وواشنطن هذا التقرير حتى الآن.

في الأول من مايو/أيار، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بأن الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والتي كان من المقرر عقدها في روما يوم السبت 3 مايو/أيار، قد أُجّلت بناءً على اقتراح الوسطاء العمانيين، مضيفًا أنه سيتم الإعلان عن موعد جديد لاحقًا.

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