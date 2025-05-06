السفير الايراني يبحث مع مستشار الامن القومي العراقي تطوير العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، بمكتبه اليوم الثلاثاء، السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق".

وتناول اللقاء – بحسب البيان - التأكيد على اهمية الاستقرار ودعم المسار الدبلوماسي لحل الخلافات بين الدول، وكذلك متابعة إجراءات تنفيذ الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين والإشادة بالإجراءات المتخذة التي أسهمت بتنفيذ بنود الاتفاق، بالإضافة الى بحث تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

المصدر: السومرية نيوز