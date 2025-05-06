  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٤٥ م

السفير الايراني يبحث مع مستشار الامن القومي العراقي تطوير العلاقات الثنائية

السفير الايراني يبحث مع مستشار الامن القومي العراقي تطوير العلاقات الثنائية

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، مع السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق، تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، بمكتبه اليوم الثلاثاء، السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق".

وتناول اللقاء – بحسب البيان - التأكيد على اهمية الاستقرار ودعم المسار الدبلوماسي لحل الخلافات بين الدول، وكذلك متابعة إجراءات تنفيذ الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين والإشادة بالإجراءات المتخذة التي أسهمت بتنفيذ بنود الاتفاق، بالإضافة الى بحث تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

المصدر: السومرية نيوز

رمز الخبر 1957610
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات