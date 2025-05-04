مساعد رئيس السلطة القضائية يلتقي مسؤولين قضائيين عراقيين ويؤكد على مكافحة الأعمال الإرهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية وحقوق الإنسان ناصر سراج والوفد القضائي المرافق له، بشكل منفصل مع القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، ونجم عبد الله أحمد المدعي العام، وخالد شواني وزير العدل العراقي، والقاضي ليث جبر حمزة رئيس هيئة الرقابة القضائية وعضو مجلس القضاء الأعلى العراقي، خلال زيارتهم إلى بغداد، وناقشوا قضايا قانونية وقضائية مهمة.

وأكد سراج ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي على تطوير وتعزيز التعاون القانوني والقضائي، وناقشا متابعة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، والمواجهة الجادة للإرهاب، ومتابعة قضية اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه، وقضايا الجماعات الإرهابية مجاهدي خلق، وداعش، وكومله، وباك، وخبات، وبيجاك، والديمقراطيون.

وفي إشارة إلى المشاركة الشعبية الواسعة في موكب أربعين الإمام الحسين (ع)، دعا سراج إلى تسهيل المشاكل القانونية للزوار عند سفرهم إلى العراق، وأكد على تقديم أقصى الدعم القضائي لحل مشاكل الزوار.

كما أعرب رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي عن ارتياحه للتعاون القانوني والقضائي الجيد بين البلدين، وأبدى استعداده لحل مشاكل الزوار الإيرانيين.

وفي لقائه النائب العام العراقي، بحث سراج عدداً من القضايا المشتركة والتعاون القضائي بين البلدين، وأكد على تسريع نقل المحكومين وتسليم المجرمين وخاصة أعضاء الجماعات الإرهابية ومحاكمة المتهمين في قضية جماعة النفاق وانتفاضة الشعبانية 1991.

وأشار المدعي العام العراقي أيضاً إلى التعاون القضائي الجيد بين البلدين وقال: "إيران والعراق صديقان وأخوان، والتعاون بين البلدين له تاريخ طويل وسيستمر هذا التعاون".

واستمراراً لزيارته للعراق، التقى سراج بوزير العدل العراقي وأشاد بنقل المحكومين الإيرانيين إلى بلادنا، مشيرا إلى التعاون بين البلدين في مجال نقل المحكومين والمجرمين، مؤكدا على ضرورة الاستفادة القصوى من إمكانيات الاتفاقية القائمة بين البلدين في مجال نقل المحكومين. ونظراً لأوضاع بعض السجناء الإيرانيين، دعا إلى توفير التسهيلات المناسبة للسجناء وتسريع وتوسيع نطاق نقلهم إلى إيران.

وأكد وزير العدل العراقي خلال اللقاء على التعاون البناء والقديم بين البلدين ووعد بالمساعدة والتعاون في مجال نقل المحكومين وغير ذلك من التعاون القانوني والقضائي الثنائي.

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