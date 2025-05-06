عُمان تعلن عن اتفاق لوقف اطلاق النار بين واشنطن وصنعاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الخارجية العمانية في بيان لها : جهود السلطنة أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين واشنطن والسلطات في صنعاء.

واضافت ان الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية والسلطات في صنعاء يهدف لتحقيق خفض التصعيد.

واكدت الخارجية العمانية: في المستقبل لن يستهدف أي من الولايات المتحدة الأميركية والسلطات في صنعاء للآخر.

واضافت الخارجية ان الاتفاق يشمل عدم استهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر وباب المندب بما يؤدي لضمان حرية الملاحة.

وتوجهت الخارجية العمانية بالشكر لكلا الطرفين على نهجهما البناء الذي أدى إلى هذه النتيجة المرحب بها.