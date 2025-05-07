سقوط مقاتلة F-18 أمريكية في البحر الأحمر

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن شبكة "سي إن إن" أن طائرة F/A-18 سوبر هورنت، التي تعود لحاملة الطائرات "يو إس إس هاري إس. ترومان"، سقطت في البحر الأحمر.

وبحسب التقرير، واجهت الطائرة مشكلة في نظام الهبوط أثناء محاولتها الهبوط على متن الحاملة، مما أدى إلى سقوطها في البحر. وتمكن الطيار وضابط أنظمة التسليح من الخروج بشكل طارئ قبل السقوط، حيث تم إنقاذهما بواسطة مروحية وإعادتهما إلى الحاملة مع إصابات طفيفة. يُذكر أن تكلفة كل مقاتلة F/A-18 سوبر هورنت تتجاوز 60 مليون دولار.

تُعتبر هذه الحادثة الثانية لمقاتلة F-18 أمريكية خلال أسبوع واحد، والثالثة التي تسقط في البحر الأحمر خلال الستة أشهر الماضية.

الأسبوع الماضي، زعم الأمريكيون أن سقوط المقاتلة حدث أثناء قيام الحاملة بمناورات مفاجئة لتفادي الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة من قبل الحوثيين. ونتيجة لذلك، سقطت المقاتلة F/A-18، التي كانت تُسحب على سطح الحاملة، مع القاطرة في البحر.

أما الحادثة التي سبقت ذلك، فقد وقعت في ديسمبر الماضي، حيث زعم الجيش الأمريكي أن مقاتلة F/A-18 أخرى تم استهدافها عن طريق الخطأ من قبل السفينة الحربية "يو إس إس غيتيسبيرغ" وأسقطت.

/انتهى/