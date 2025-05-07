"رويترز": بكين وواشنطن تجتمعان في سويسرا لمناقشة الرسوم الجمركية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رجّحت الوكالة، في تقريرٍ اليوم الأربعاء، أن يكون هذا اللقاء "الخطوة الأولى نحو حل حرب تجارية تعطل الاقتصاد العالمي".

ومن المتوقع أن تناقش فرق التفاوض المجتمعة في جنيف تخفيضاتٍ في التعريفات الجمركية الأوسع، وفق ما ذكر مصدران مطلعان على الخطط لـ"رويترز".

وقال المصدران للوكالة، إنّه "من المتوقع أيضاً أن يناقش الجانبان الرسوم الجمركية على منتجات محددة، وضوابط التصدير الأميركية، وقرار ترامب بإنهاء الإعفاءات الضئيلة على الواردات منخفضة القيمة".

وفي أعقاب إعلان الاجتماع، قال بيسنت لقناة "فوكس نيوز" الأميركية: "أعتقد أن الأمر يتعلق بخفض التصعيد، علينا خفض التصعيد قبل أن نتمكن من المضي قدماً".

وأوضحت الوكالة أنّ هذه المحادثات تأتي بعد أسابيع من التوترات المتصاعدة التي شهدت ارتفاع الرسوم الجمركية على واردات السلع بين "أكبر اقتصادين في العالم" إلى ما يزيد على 100%، وهو ما وصفه بيسنت بأنه يعادل "حظراً تجارياً".

ومن جهته، أكد متحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن بلاده وافقت على لقاء المبعوثين الأميركيين.

وأوضح في بيان، خلفيات هذه الموافقة الصينية، حيث جاءت "على أساس الأخذ بعين الاعتبار التوقعات العالمية ومصالح الصين وجاذبية الصناعة والمستهلكين الأميركيين".

فيما حذّر من نية الولايات المتحدة، بالقول: "إذا قالت شيئاً وفعلت شيئاً آخر، أو حتى حاولت استخدام المحادثات كغطاء لمواصلة الإكراه والابتزاز، فلن توافق الصين أبداً".

كذلك حذّر من أن أي اتفاق مستقبلي سيعتمد على صدق واشنطن وأفعالها، وليس فقط أقوالها، مشيراً إلى أنّ المفاوضات يجب أن ترتكز على "الاحترام المتبادل والتشاور المتساوي والمنفعة المتبادلة".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في البيان، أن نائب رئيس مجلس الدولة، خه ليفنغ، الممثل الرئيسي للصين في القضايا الاقتصادية والتجارية، سيجري محادثات مع بيسنت خلال زيارته من 9 إلى 12 آيار/مايو الجاري.

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