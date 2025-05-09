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٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٤٧ م

بالفيديو...مشاهد من حفل ذكرى مولد الإمام الرضا(ع) في طهران

بالفيديو...مشاهد من حفل ذكرى مولد الإمام الرضا(ع) في طهران

شاهد في هذا الفيديو مشاهد من حفل ذكرى مولد الإمام الرضا(ع) في العاصمة طهران.

تحميل 772 KB

رمز الخبر 1957734
جواد ماستری فراهانی

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