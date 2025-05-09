https://ar.mehrnews.com/news/1957734/ ٠٩/٠٥/٢٠٢٥، ٥:٤٧ م رمز الخبر 1957734 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٩/٠٥/٢٠٢٥، ٥:٤٧ م بالفيديو...مشاهد من حفل ذكرى مولد الإمام الرضا(ع) في طهران شاهد في هذا الفيديو مشاهد من حفل ذكرى مولد الإمام الرضا(ع) في العاصمة طهران. تحميل 772 KB رمز الخبر 1957734 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة العميد نقدي: اجتماع محبي الامام الرضا(ع) في ذكرى ميلاده رمز للوحدة والتضامن بين الأمة الإيرانية شاهد..مروحیة ترش بالزهور من سماء طهران في حفل ذكرى مولد الامام الرضا بالفيديو والصور.. الاحتفال الكبير بذكرى مولد الإمام الرضا (ع) في طهران عراقجي يشارك في مراسم استبدال راية قبة الإمام الرضا (ع)+فيديو سمات مولد الامام الرضا علية السلام الامام الرضا حفل ميلاد الامام الرضا في طهران
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