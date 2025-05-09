العميد نقدي: اجتماع محبي الامام الرضا(ع) في ذكرى ميلاده رمز للوحدة والتضامن بين الأمة الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر العميد محمد رضا نقدي، نائب الشؤون التنسيقية للحرس الثوري الإسلامي، بعد ظهر اليوم، المقر الشعبي لحفل ذكرى ميلاد الإمام الرضا عليه السلام واجتماع محبي الامام، وخلال زيارته للجان الشعبية في المقر، أعرب عن امتنانه للحاضرين فيه.

وقال نائب الشؤونالتنسيقية للحرس الثوري الإسلامي: "لقد تم اتخاذ الإجراءات منذ أيام وأشهر لعقد هذا التجمع، ويجري العمل بشكل منظم ومنسق".

وأكد العميد نقدي أن المواكب الشعبية جاهزة لتقديم الخدمات لمواطني طهران، وقال: "هذا العام، يقام هذا التجمع الضخم بشكل رائع في 8 محافظات أخرى بالإضافة إلى طهران، وهذا التجمع هو رمز لوحدة وتضامن الشعب الإيراني".

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