بقائي: الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستعقد ظهر اليوم في مسقط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن هذه الجولة من المحادثات ستعقد، كما في الجولات الثلاث السابقة، بتسهيل من وزير خارجية سلطنة عمان وحضور كبار المفاوضين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة.

وقال بقائي: إن هذه الجولة من المفاوضات ستبدأ حوالي الساعة 12:00 اليوم في مسقط، وإن وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية المكون من فريق من الخبراء والخبراء الفنيين متمركز في مسقط لتقديم المشورة اللازمة خلال المحادثات.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: "بناء على المبادئ التوجيهية والأطر التي أبلغتها هيئات صنع القرار في النظام، فإن وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن يدخر جهدا لحماية مصالح الأمة الإيرانية والحفاظ على الإنجازات الثمينة لبلادنا في مجال الطاقة النووية السلمية، مع رفع العقوبات والقيود الاقتصادية القمعية في الوقت نفسه".

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