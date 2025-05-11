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١١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١:٢٧ م

بالفيديو، عراقجي يصل إلى مسقط

بالفيديو، عراقجي يصل إلى مسقط

وصل وزير الخارجية الإيرانية إلى العاصمة العمانية مسقط حيث كان باستقباله عدد من المسؤولين العمانيين.

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رمز الخبر 1957822
یاسر المصری

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