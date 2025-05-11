https://ar.mehrnews.com/news/1957822/ ١١/٠٥/٢٠٢٥، ١:٢٧ م رمز الخبر 1957822 إيران السياسة إيران السياسة ١١/٠٥/٢٠٢٥، ١:٢٧ م بالفيديو، عراقجي يصل إلى مسقط وصل وزير الخارجية الإيرانية إلى العاصمة العمانية مسقط حيث كان باستقباله عدد من المسؤولين العمانيين. تحميل 718 KB رمز الخبر 1957822 یاسر المصری کپی شد محتوى ذات صلة بقائي: الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستعقد ظهر اليوم في مسقط عراقجي يلتقي وزير الخارجية العماني عشیة الجولة الرابعة من المحادثات مصدر للميادين: إذا لمست إيران خروج الجانب الآخر من الاطر المتفق عليها فلا مبرر لاستمرار المحادثات قبيل مغادرته الى مسقط..عراقجي: إحدى مشاكلنا هي المواقف الأمريكية المتناقضة سمات عباس عراقجي المفاوضات غيرالمباشرة مفاوضات مسقط
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