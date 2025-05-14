مخاوف امريكية من قدرات اليمن في توجيه ضربة مزلزلة للجيش الأمريكي بالمنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقا لتصريحات مسؤولين أمريكيين نقلها موقع "تاسك آند بيربوس" المتخصص في الشؤون العسكرية، فإن القوات اليمنية أطلقت صاروخا استهدف طائرة F-35 في محاولة لإسقاطها، ووفقا لتقارير الموقع، فإن الصاروخ اليمني اقترب بدرجة كافية من الطائرة، ما دفع الطيار الأمريكي إلى القيام بمناورة هروب لتفادي الإصابة.

وأكد المسؤولون العسكريون الأمريكيون أن ما جرى كان بمثابة تحذير، حيث أظهر أن الدفاعات الجوية اليمنية قد تطورت بشكل غير متوقع، ما يمثل تهديدا حقيقيا للطائرات الأمريكية المتطورة.

وقال أحد المسؤولين إن "الصاروخ اليمني كان قريبا جدا من الطائرة، ما جعل الطيار يقوم بمناورة لتفادي الإصابة، لكن هذا يظهر تزايد مستوى القدرات الدفاعية لدى اليمن".

وتعليقا على هذه الحادثة، قال مسؤول في مركز "ستيمسون" العسكري الأمريكي، وهو مركز مختص بالتحليلات الدفاعية، إن إسقاط طائرة F-35 كان "كارثة مطلقة" للجيش الأمريكي، خاصة أنها طائرة شبحية متطورة، وأن خسارتها كانت ستشكل ضربة كبيرة للسمعة العسكرية الأمريكية ولتقنيات الطائرات الحربية.

كما أشارت مجلة "فوربس" إلى أن نجاح اليمنيين في تهديد طائرة F-35 يعتبر إحراجا للجيش الأمريكي في حال نجحوا في إسقاطها.

وأضافت المجلة "أن إسقاط طائرة من هذا الطراز سيكون له تبعات كبيرة على الصفقات المستقبلية لهذه الطائرات، خصوصا في ظل كونها الطائرة الشبحية الوحيدة التي تُصدرها الولايات المتحدة". مؤكدة على "أن إسقاط طائرة إسرائيلية من نفس الطراز فوق اليمن سيكون له تأثير دعائي ضخم لصالح اليمنيين".

من جانب أخر، قال مسؤولون عسكريون في الجيش الأمريكي لموقع "ذا وور زون" المتخصص في الشؤون العسكرية، إن طائرة F-35 اضطرت للقيام بمناورة لتفادي صواريخ أرض جو يمنية بينما اقتربت بشكل كبير من الطائرة، مما دفع المقاتلة الأمريكية للقيام بمناورة لتجنب الإصابة.

واعتبروا أن هذا الحادث يشير إلى مستوى متقدم في تطور الدفاعات الجوية اليمنية.

الإنتاج المحلي للأسلحة اليمنية

وكشف الموقع المتخصص في الشؤون العسكرية أن القوات المسلحة اليمنية تعتبر من أكبر المفاجآت في تطور تقنيات الأسلحة، حيث أكدوا أن معظم ترسانتهم من الصواريخ والطائرات المسيّرة يتم تصنيعها محليا داخل اليمن.

وأضاف أحد المسؤولين الأمريكيين "في بعض الأحيان نفاجأ بما تقوم به القوات اليمنية، رغم أننا متفوقون تقنيا، إلا أننا صدمنا من مستوى أسلحتهم وابتكاراتهم العسكرية".

وتمكنت القوات المسلحة اليمنية من إسقاط طائرات إم كيو 9 التجسسية وطائرات إف-18 المتطورة،في وقت، هناك تحذيرات من استهداف طائرات من طراز بي-2 الشبحية الأمريكية، وهي قاذفة استراتيجية من الطراز الرفيع، ما يعكس القلق المتزايد في واشنطن بشأن تقدم القوات المسلحة اليمنية في تطوير تكنولوجيا الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وتعتبر هذه التقارير اعترافا حقيقيا من جانب الولايات المتحدة بتقدم الدفاعات الجوية اليمنية بالرغم من دعاياتهم في التفوق التكنولوجي الأمريكي، إلا أن اليمن أظهرت قدرة ملحوظة على تصنيع وتطوير الأسلحة محليا، ما شكل تهديدا غير متوقع للجيش الأمريكي مما أدى إلى تصعيد في المخاوف الأمريكية لفضولهم في المنطقة.