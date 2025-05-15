وزير البحرية الأمريكي: المغامرات في البحر الأحمر أدت إلى استنزاف ترسانة الأسلحة بلا أي نتيجة

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن سبوتنيك، أشار جون فلن، وزير البحرية الأمريكية، إلى أن مغامرة بلاده في البحر الأحمر ضد الحوثيين (أنصار الله اليمن) أدت إلى استنزاف ترسانة الأسلحة الأمريكية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تعمل حاليًا على استبدال مخزوناتها.

وفي بيان مكتوب أمام لجنة تخصيص الميزانية في مجلس النواب الأمريكي، قال فلن: "لقد لفتت النزاعات المستمرة في البحر الأحمر انتباهي إلى مخزون الذخائر لدينا. منذ أكتوبر 2023، شاركت سفن البحرية في عمليات ضد الحوثيين، واستهلكت العديد من ذخائر الدفاع الجوي، ونحن الآن نتعاون مع وزارة الدفاع لاستبدالها".

في أواخر عام 2023، تعهدت حركة أنصار الله اليمنية، دعمًا لفلسطين المحتلة، باستهداف جميع السفن الإسرائيلية العابرة في البحر الأحمر أو السفن المتجهة إلى الأراضي المحتلة، وستستمر هذه الهجمات ما لم ينته الحصار والحرب في قطاع غزة بشكل كامل.

وبعد هذه الهجمات قامت الولايات المتحدة بتشكيل ائتلاف، بما في ذلك بريطانيا، بهدف استهداف مواقع أنصار الله اليمنية بهجمات واسعة النطاق دعما لجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني العزل في غزة.

ومع ذلك، أعلن دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي أنه بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع صنعاء، ستتوقف الهجمات الأمريكية على اليمن، وفي المقابل، لن تهاجم أنصار الله السفن الأمريكية، لكن هذا الأمر لن ينطبق على السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الأراضي المحتلة.

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