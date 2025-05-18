دفن سري لعدد من الجنود الصهاينة الذين انتحروا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجزيرة، أن صحيفة هآرتس العبرية اعترفت بأن 35 جنديا إسرائيليا على الأقل انتحروا منذ بداية الحرب على قطاع غزة وحتى نهاية العام الماضي.

وتابعت الصحيفة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحجب إحصائيات الجنود الذين انتحروا هذا العام.

واعترفت الصحيفة بأن جيش الاحتلال الاسرائيلي منذ بداية الحرب على قطاع غزة دفن عدداً كبيراً من الجنود الصهاينة الذين انتحروا من دون إعلان عنهم أو إقامة مراسم عسكرية.

تجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام كانت قد تحدثت في وقت سابق عن عدة حالات انتحار أو إطلاق نار من قبل جنود إسرائيليين عادوا إلى الأراضي المحتلة من حرب غزة.

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