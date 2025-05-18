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١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٢:٤٢ م

جنود صهاينة يعانون من أمراض نفسية وعقلية

جنود صهاينة يعانون من أمراض نفسية وعقلية

اعترف مسؤول صهيوني بإرسال جنود يعانون من أمراض نفسية وعقلية إلى غزة. 

وبحسب ما أفادت به وكالة مهر نقلاً عن الجزيرة، فقد أقر مسؤول عسكري في الكيان الإسرائيلي أن آلاف الجنود الاحتياطيين الذين تواجدوا في غزة يعانون من مشاكل نفسية.

وأضاف أن عدد الجنود الذين تلقوا خدمات نفسية منذ بداية الحرب في غزة تجاوز 9 آلاف جندي.

وتابع هذا المسؤول الصهيوني قائلاً: "الجيش الإسرائيلي يرسل جنوداً يعانون من أمراض نفسية إلى ساحة المعركة، حيث يواجه الجيش أزمة نقص في القوى البشرية."

ونقلت صحيفة هآرتس عن هذا المسؤول قوله: "نحن مضطرون لإرسال من لا يتمتعون بحالة نفسية طبيعية. حتى أولئك الذين لا يزالون تحت المراقبة والعلاج يتم إرسالهم إلى ساحة القتال."

/انتهى/

رمز الخبر 1958125
یاسر المصری

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