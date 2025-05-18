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١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٤٦ ص

سفارة أميركا بطرابلس تنفي وجود أي مخطط لنقل فلسطينيين إلى ليبيا

سفارة أميركا بطرابلس تنفي وجود أي مخطط لنقل فلسطينيين إلى ليبيا

نفت السفارة الأميركية في ليبيا، الأنباء التي أفادت بأن الإدارة الأميركية تعكف على خطة لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كانت شبكة «إن.بي.سي نيوز قد ذكرت، الخميس، أن إدارة ترمب تعمل على خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم.

واستندت الشبكة الإخبارية في تقريرها إلى خمسة أشخاص مطلعين بينهم شخصان على دراية مباشرة بالأمر ومسؤول أميركي سابق.

وقالت السفارة الأميركية في منشور على منصة «إكس»: «التقرير حول خطط مزعومة لنقل سكان غزة إلى ليبيا عار عن الصحة».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال في السابق إنه يرغب في أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة وترحيل سكانه إلى مكان آخر.

ويرفض الفلسطينيون بشدة أي خطة تنطوي على مغادرتهم غزة.

/انتهى/

رمز الخبر 1958116

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