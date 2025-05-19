اشتباكات عنيفة بين مقاتلي المقاومة والجنود الإسرائيليين في شمال غرب غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء، فإن مقاتلي المقاومة لا يزالون في خضم المعارك ضد الاحتلال في غزة. وأعلنت قوات الشهيد عمر القاسم أن مقاتليها استهدفوا الجنود الصهيانة بالرصاص واندلعت اشتباكات معهم في منطقة العطاطرة شمال غرب غزة. كما قام المقاتلون بشن هجوم على الجنود باستخدام قنبلة ذات انفجار قوي.

وجاء في بيان قوات الشهيد عمر القاسم أن مقاتليها تمكنوا خلال هذه الاشتباكات العنيفة من إصابة عدد من الجنود الصهاينة.

في الوقت نفسه، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بإصابة أحد الجنود الإسرائيليين في غزة، مشيرة إلى أنه ينتمي إلى مجموعة من القوات الخاصة التابعة لجيش الاحتلال.

/انتهى/