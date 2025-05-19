من المغرب إلى أمريكا، تظاهرات واسعة دعمًا لغزة في جميع أنحاء العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن قناة "الجزيرة"، فقد شهدت العديد من المدن العالمية تظاهرات حاشدة ضد الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، ودعمًا للفلسطينيين المقيمين في هذا القطاع.

في المغرب، وتحديدًا في مدينة "الدار البيضاء"، تجمع الآلاف مطالبين بوقف سياسة تجويع الشعب الفلسطيني في غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وقد أدان المتظاهرون صمت الحكومات العربية والإسلامية وعدم تقديم المساعدات للفلسطينيين، مطالبين بوقف الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال في غزة.

وفي الولايات المتحدة، وتحديدًا في العاصمة "واشنطن"، احتشد المتظاهرون بالقرب من البيت الأبيض، حيث أدانوا استمرار الحرب في غزة وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. كما رفع المتظاهرون شعارات تطالب بتحرير فلسطين، ودعوا المجتمع الدولي والولايات المتحدة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي بهدف تحقيق وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى القطاع.

وفي دول ومدن أخرى حول العالم، مثل مدينة مالمو في السويد، ولودي في إيطاليا، ولاهاي وأمستردام في هولندا، شارك الآلاف في تظاهرات دعمًا للشعب الفلسطيني وإدانة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

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