ايران: يجب ادانة العدوان الصهيوني المتكرر على الأراضي السورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر سفير ومندوب ايران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة في نيويورك "سعيد ايرواني"، مواصلة احتلال مرتفعات الجولان السوري من قبل الكيان الصهيوني، بانه انتهاك سافر للقانون الدولي والقرار 497 الصادر عن مجلس الامن الدولي (عام 1981)، قائلا : يجب التنديد بالهجمات المتكررة التي تنفذها "اسرائيل" بما في ذلك القصف الجوي خلال شهر مايو بالقرب من القصر الرئاسي في هذا البلد، مؤكدا بان هذه الممارسات التي تنفذ بتاييد الولايات المتحدة، تهدد السلام الاقليمي.

واضاف ايرواني، في كلمته خلال اجتماع مجلس الامن الدولي حول التطورات في منطقة الشرق الاوسط وسوريا، اليوم الاربعاء حسب توقيت نيويورك : نحن على علم بالتصريحات الاخيرة للولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وبريطانيا، حول رفع او تعليق بعض العقوبات الاحادية، هذه الاجراءات رغم كونها متاخرة لكنها تشكل خطوة ايجابية.

ومضى السفير الايراني الى القول : يجب ان لا يتم استغلال معاناة الشعب السوري لاغراض مسيسة؛ اننا نطالب برفع كامل العقوبات الاحادية ومن دون شرط، لان هذه الاجراءات اللاشرعية تنتهك ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي.

وصرح ايرواني : اليوم هناك ما يزيد عن 16 مليون شخص من الشعب السوري هم بحاجة الى مساعدات عاجلة، وعليه فإن اي خطوة نحو تخفيف العقوبات يجب ان تؤدي الى تحسن حقيقي وعاجل في حياة المواطنين (السوريين).

وتابع : كما هو المتوقع بان تسهم هذه الاجراءات في عودة اللاجئين واعادة اعمار الاقتصاد والبنى التحتية السورية، وتهيئ الظروف لارساء سلام واستقرار مستدامين في هذا البلد.

وخلص هذا الدبلوماسي الايراني الى، ان "الشعب السوري يعاني من الاحتلال الخارجي والارهاب والضغوط الاقتصادية"؛ مؤكدا بان "مستقبل سوريا يجب ان يقرره السوريون فقط، وبعيدا عن اي تدخل خارجي او فرض حلول من الخارج، وان اي عملية سياسية يجب ان تجري بقيادة وسيادة السوريين ووفقا للقرار 2254 الصادر عن مجلس الامن الدولي.