الاحتلال يقتحم مستشفى العودة شمال غزة ويستهدف قسم الجراحة

أفادت وكالة مهر للأنباء قال رأفت علي المجدلاوي، مدير عام جمعية العودة الصحية والمجتمعية: إن دبابات الاحتلال استهدفت للمرة الثانية، في تمام الساعة 2:00 من اليوم الخميس، قسم الجراحة التخصصي في مستشفى العودة – تل الزعتر

وذكر أن الدبابات واصلت إطلاق النار على مباني المستشفى، وضربت خزانات المياه والوقود، وألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للمستشفى

وأكدت جمعية العودة للصحة والمجتمع التزامها ببروكولات الطوارئ في أوقات الحرب والصراع، ودعت بشكل عاجل منظمة الصحة العالمية ولجنة الصليب الأحمر الدولية لتوفير الحماية الفورية لموظفيها والمتطوعين المرابطين بمستشفى العودة بالإضافة إلى للمرضى الذين يتلقون الرعاية حالياً في أقسامها.

وناشدت المجتمع الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجميع الجهات المعنية،

بالتدخل الفوري والعاجل لوقف استهداف المنشآت الصحية، وتوفير الحماية اللازمة للطواقم الطبية والمرضى داخل مستشفى العودة – تل الزعتر.

كما طالبت بشكل عاجل بـ التنسيق الفوري مع فرق وسيارات الدفاع المدني لتمكينها من الوصول إلى المستشفى والسيطرة على الحريق المندلع في مستودع الأدوية، والذي يُهدد حياة المرضى ويُعرض الخدمات الصحية للتوقف الكامل.

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