البحرية الايرانية تنفي مزاعم اختطاف ناقلة نفط اماراتية قرب ميناء جاسك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في اعقاب تقرير خبري لشركة الامن البحري "امبري" من أن ناقلة نفط ترفع علم بنما اختُطفت بالقرب من ميناء جاسك ونسب ذلك الى الجمهورية الاسلامية الايرانية، رفضت العلاقات العامة للقوات البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية هذه المزاعم رفضا باتا واعلنت ان اي حادث بالمواصفات المزعومة لم يقع في المياه الخاضعة لسيادة او اشراف الجمهورية الاسلامية الايرانية، وان جميع التنقلات البحرية في هذه المنطقة تتم حسب الأصول وتحت اشراف القوات البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضافت ان اطلاق مفردة "اختطاف" على هذا الحادث من دون تقديم أدلة دامغة وبالاستناد فحسب الى رسائل مزعومة، هو مصداق صارخ للتهويل الاعلامي وحرف الحقائق وان نسب هذه السفينة الى ما يسمى اسطول "الظل" الايراني، هو مزاعم لا اساس لها وتفتقد الى اي مستند حقوقي وفني وتثار فقط في سياق تكرار السيناريوهات الدعائية المضادة لايران.

واكدت العلاقات العامة للقوات البحرية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ملتزمة دائما بالقوانين والمعاهدات الدولية للملاحية البحرية وان المزاعم المثارة في هذا التقرير، هي اجراء يهدف الى ايجاد الاحتقان في المنطقة وتضليل الراي العام العالمي.