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١٦‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٦:٥٦ م

الأميرال طحاني؛

السرب البحري الهندي سينضم الى مناورة الأمن البحري في شمال المحيط الهندي المشتركة

السرب البحري الهندي سينضم الى مناورة الأمن البحري في شمال المحيط الهندي المشتركة

قال المتحدث باسم مناورة الأمن البحري في شمال المحيط الهندي المشتركة الاميرال "غلام رضا طحاني" ان سرباً بحرياً هندياً منتخباً سينضم الى هذه مناورة.

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن العلاقات العامة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية ان المتحدث باسم مناورة الأمن البحري في شمال المحيط الهندي المشتركة الاميرال "غلام رضا طحاني" أعلن ان سرباً بحرياً هندياً منتخباً سينضم الى هذه مناورة.

وأضاف انه خلال اجراء المناورات البحرية الإيرانية الروسية المشتركة، تم إرسال طلب عبر البحرية الهندية إلى البحرية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية للمشاركة في هذه المناورات البحرية. مؤكدا انه تم الترحيب بهذا الطلب وانه سيتم اجراء بعض الوظائف التشغيلية في البحر بالاشتراك مع هذه الوحدة الهندية.

وفيما يتعلق بمشاركة هذا السرب الهندي في منتصف اجراء هذه المناورات قال: إن المناورة التي نجريها مع روسيا مرنة للغاية بحيث أنه يمكن للعديد من الدول الأخرى المشاركة فيها إذا أرادوا ذلك.

وتابع: "إحدى مهام مجموعة العمل الأمنية هذه هي التآزر بين الدول المطلة على المحيط الهندي للقيام بأعمال عملياتية، ونحن نتوجه نحو تعاون شامل مع مشاركة الهند بهذه المناورات، مضيفا ان المناورات البحرية في شمال المحيط الهندي أصبحت جذابة للغاية لدرجة أن المزيد من الدول تعلن عن استعدادها للانضمام إلى هذه المناورات المشتركة والمشاركة فيها".
وانطلقت المناورات الامنية البحرية الايرانية الروسية المشتركة صباح اليوم الثلاثاء شمال المحيط الهندي وبحر عمان وستستمر لمدة يومين.

وتم تنفيذ جميع الخطوات تحت إشراف ومراقبة جوية للمنطقة من قبل مروحيات البحرية.

/انتهى/
رمز الخبر 1911939

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