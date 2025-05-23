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٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:١٥ م

بقائي: ايران ستطرح مواقفها المشروعة بجدية وصراحة كاملة خلال المفاوضات

بقائي: ايران ستطرح مواقفها المشروعة بجدية وصراحة كاملة خلال المفاوضات

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي ان ايران ستطرح مواقفها المشروعة بشأن الاستفادة من الطاقة النووية السلمية ورفع العقوبات بجدية وحزم.

وأفادت وكالة مهر للأنباءـ، انه قال المتحدث باسم الخارجية لدى وصوله الى سفارة عمان في روما: "الجولة الخامسة تأتي استمراراً للعملية التي انطلقت في 13 أبريل/نيسان الماضي بمسقط".

وأضاف بقائي: "من الطبيعي أن يكون لكل جولة حساسيتها الخاصة. ونظراً للجولة الجديدة من العقوبات الأميركية الجديدة، فسوف يتم إثارة هذه القضايا بشكل صريح مع الجانب الآخر".

وتابع: "يقام اللقاء في مقر إقامة السفير العماني في إيطاليا. ويتبقى أن نرى ما هي المواضيع التي ستتم مناقشتها في غرفة المفاوضات".

وأكد المتحدث باسم الخارجية: "لا بد لي من التأكيد على أن إيران ستقدم بكل جدية وحسم مواقفها الصحيحة فيما يتعلق باستخدام الطاقة النووية السلمية ورفع العقوبات"

/انتهى/

رمز الخبر 1958347
جواد ماستری فراهانی

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