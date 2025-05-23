بقائي: ايران ستطرح مواقفها المشروعة بجدية وصراحة كاملة خلال المفاوضات

وأفادت وكالة مهر للأنباءـ، انه قال المتحدث باسم الخارجية لدى وصوله الى سفارة عمان في روما: "الجولة الخامسة تأتي استمراراً للعملية التي انطلقت في 13 أبريل/نيسان الماضي بمسقط".

وأضاف بقائي: "من الطبيعي أن يكون لكل جولة حساسيتها الخاصة. ونظراً للجولة الجديدة من العقوبات الأميركية الجديدة، فسوف يتم إثارة هذه القضايا بشكل صريح مع الجانب الآخر".

وتابع: "يقام اللقاء في مقر إقامة السفير العماني في إيطاليا. ويتبقى أن نرى ما هي المواضيع التي ستتم مناقشتها في غرفة المفاوضات".

وأكد المتحدث باسم الخارجية: "لا بد لي من التأكيد على أن إيران ستقدم بكل جدية وحسم مواقفها الصحيحة فيما يتعلق باستخدام الطاقة النووية السلمية ورفع العقوبات"

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