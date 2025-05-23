عراقجي: مفاوضات اليوم كانت الأكثر مهنية وانها أعقد بكثير من أن تُحسم في بضعة جلسات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الإيراني في حديث متلفز له في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بوساطة شلطنة عمان في روما: "جولة المفاوضات مع واشنطن اليوم كانت الأكثر مهنية ووضحنا فيها مواقفنا".

وأضاف: "خلال هذا اللقاء، جددنا طرح مواقف ومبادئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن مسار المفاوضات بكل وضوح وشفافية. مواقفنا واضحة تماماً، ونحن ثابتون عليها ولا نحيد عنها."

وأشار عراقجي إلى أنه يبدو أن الجانب الأميركي بات يمتلك فهماً أوضح وأكثر دقة لهذه المواقف.

وأشاد بمساعي وزير الخارجية العُماني، السيد بدر البوسعيدي، الذي قدّم في هذه الجولة مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تجاوز العقبات الحالية، بما يتيح إحراز تقدم في مسار التفاوض.

وأكد أن نقاشات أولية جرت بشأن هذه المقترحات، واتُفق على إجراء مزيد من الدراسات الفنية حولها من قِبل الطرفين. كما أوضح أن هذه الأفكار ستُنقل إلى العواصم المعنية لمزيد من التقييم، دون أن تشكّل في هذه المرحلة أي التزام ملزم لأي طرف.

وأكّد وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، أن المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا ستتواصل، مشيراً إلى أن فرص تحقيق تقدم في الجولة القادمة قد تعززت.

وأضاف أن الجانبين سيتبادلان وجهات نظرهما بشأن المقترحات والحلول المطروحة، مع الالتزام بمبادئ ومواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليُصار بعد ذلك إلى التخطيط للجولة المقبلة وتنفيذها.

وأوضح عراقجي أن "المفاوضات أعقد بكثير من أن تُحسم في جلستين أو ثلاث"، لكنّه شدد على أن دخول المفاوضات في مسار عقلاني ومنطقي يُعد مؤشراً إيجابياً على تقدم ممكن.

وأشار إلى أنه في ظل الفهم الأوضح الذي بات لدى الطرف المقابل بشأن مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نأمل أن يتم خلال الجلستين المقبلتين التوصّل إلى حلول تهيّئ الأرضية للتقدّم في مسار المفاوضات.

وختم بالقول: "رغم أننا لم نصل بعد إلى اتفاق نهائي، إلا أن أجواء المفاوضات اليوم، ولا سيما في ظل المقترحات التي قدّمتها سلطنة عمان لتجاوز العقبات، عزّزت احتمال تحقيق اختراق في الجولة المقبلة."

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