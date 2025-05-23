وزير الخارجية الإيراني يلتقي رئيس وزراء الفاتيكان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في إطار زيارته إلى العاصمة الإيطالية روما، التقى وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي، رئيس وزراء الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وذلك في القصر الرسولي بالفاتيكان.



ويُعد هذا اللقاء الثنائي جزءاً من برنامج الدبلوماسية الإيرانية الرامي إلى تعزيز الحوار مع المرجعيات الدينية والسياسية في العالم، فيما تتواصل المحادثات بين الجانبين بحضور أعضاء الوفد الإيراني.



ويُشار إلى أن القصر الرسولي، أو ما يُعرف بالبابوي، هو المقر الرسمي لإقامة البابا في الفاتيكان.



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