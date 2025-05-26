وفد ايراني یجری مباحثات لتسريع عملية تطبيع ملف إيران في FATF

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد عقد "هادي خاني"، أمين المجلس الأعلى للوقاية ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووفده المرافق، اجتماعًا مشتركًا فور وصولهم إلى موسكو مع يوري تشيخانشين، نائب رئيس جمهورية روسيا ورئيس اللجنة الإقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى نوابه ومديري هذه اللجنة، حيث تم بحث سبل تسهيل وتسريع عملية تطبیع ملف إيران في مجموعة العمل المالي بعد إقرار مشروع قانون اتفاقية باليرمو.

وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن الطرفين في هذا الاجتماع أكدا على تفعيل قدرات الدول الأعضاء لتوحيد الآراء في اجتماع مجموعة العمل المالي وتعريف التعاون الفني والتعليمي مع إيران لتعليق الإجراءات التقييدية والخروج من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي.

كما تم الاتفاق في هذا الاجتماع على تنظيم جلسات مكثفة مع بعض الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي، تحت إشراف اللجنة الإقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أوراسيا، بهدف إعداد الدفاع عن إجراءات إيران في الاجتماعات الرئيسية لهذه الهيئة بشكل عاجل، وفي حال الضرورة، زيارة الدول المستهدفة للمعرض الدائم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إيران لإقناع الدول المؤثرة وتعزيز التعاون معها.

وقد أصدرت الأمانة العامة لمجلس مكافحة غسل الأموال في منطقة أوراسيا (EAG)، وهي واحدة من تسع مجموعات إقليمية تابعة لمجموعة العمل المالي في العالم، مؤخرًا بيانًا على موقعها الرسمي، أعربت فيه عن دعمها لإقرار مشروع قانون باليرمو في مجمع تشخيص مصلحة النظام، وأكدت على أهمية إقرار مشروع قانون CFT كخطوة مهمة تالية في عملية تطبیع ملف إيران مع مجموعة العمل المالي.

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