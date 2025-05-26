الادميرال سياري: نحن على أتم الاستعداد لهزيمة العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح الأدميرال حبيب الله سياري، يوم الاثنين، خلال مراسم إحياء ذكرى شهداء الخدمة وعملية تحرير خرمشهر في جامعة قم: "سيسير شبابنا اليوم على خطى الشهداء، وسيتحركون ضد العدو، ونحن نلمس هذه الروح والمحبة والشغف بوضوح. هؤلاء الشباب أنفسهم يمسحون وجه العدو بالتراب".

وأضاف: "في بداية انتصار الثورة، ظنّ الأعداء ضعفنا فهاجمونا. ثم رأوا أننا صمدنا ثماني سنوات وانتصرنا على العدو. واليوم، نحن على أتم الاستعداد لمواجهة العدو بتعاطف الشعب ودعمه". لقد كانت هذه الأمة فخورة دائمًا ووقفت في وجه كل التهديدات.

وتابع: "كنا دائمًا تحت العقوبات بعد انتصار الثورة الإسلامية، لكننا لم نفشل. واليوم، يجب ألا نتأثر بحرب العدو المعرفية. ولمواصلة مسيرة الشهداء، يجب أن نفهم العدو ومستوى التهديد".

وأشار مساعد منسق الجيش إلى أن المستقبل للشباب، وقال: "إن الكثير من إبداعاتنا وابتكاراتنا خلال الحرب المفروضة كانت بجهود الأكاديميين، واليوم لا يزال جيلنا الشاب حاضراً على الساحة".

وفي جانب آخر من كلمته، أشار سياري إلى تاريخ عداء الاستكبار تجاه الأمة الإيرانية، وقال: "العدو الذي فقد هيمنته في المنطقة بعد انتصار الثورة الإسلامية، بدأ النزاعات العرقية والإرهاب في البلاد باستخدام عناصر معادية للثورة، ثم شن حربًا ضد أمتنا".

وأضاف: "إن العدو أراد من خلال الحرب منع نمو الثورة والاستيلاء على خوزستان وإزالة حدوده الجغرافية في الخليج الفارسي".

وتابع: "لقد اختاروا صدام لهذه المهمة وزودوه بكل القوى البشرية والمعدات التي يحتاجها للحرب". حتى أن بعض جيراننا ساعدوا صدام، والإمام الراحل (رحمه الله) قال: لا تساعدوا صدام أيها الجيران، فإنه سيأتي إليكم عندما ينتهي من إيران. وهذا هو بالضبط ما حدث.

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