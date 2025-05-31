عراقجي يؤكد اهتمام ايران بالتطوير الشامل للعلاقات مع باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى رضا أميري مقدم، سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى باكستان، وزير الخارجية سيد عباس عراقجي وأجرى محادثات معه.

وفي هذا اللقاء، قدّم أميري مقدم تقريرًا عن آخر مستجدات العلاقات الثنائية والخطط والمتابعات المتخذة لمواصلة وتعزيز العلاقات بين البلدين الجارين الإسلاميين، لا سيما بعد زيارة رئيس الوزراء الباكستاني إلى طهران في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية.

وفي هذا اللقاء، أكد وزير الخارجية على اهتمام بلادنا الخاص بالتطوير الشامل للعلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية وباكستان في إطار سياسة حسن الجوار وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

وأشار السيد عباس عراقجي أيضا إلى المواقف المشتركة بين إيران وباكستان بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية واعتبر أنه من الضروري مواصلة المشاورات بين البلدين لضمان المصالح المتبادلة والمساعدة في ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.