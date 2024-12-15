سفير ايران لدى روسيا يلتقي وزير الخارجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا الاتحادية مع وزير الخارجية سيد عباس عراقجي وناقش معه تطورات المنطقة.

وفي هذا اللقاء قدم كاظم جلالي تقريرا عن آخر تطورات العلاقات الثنائية والخطط والمتابعات التي تمت لمواصلة توسيع العلاقات بين ايران وروسيا في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والتجارية.

وفي هذا اللقاء أكد وزير الخارجية على الجهود المميزة التي تبذلها بلادنا لتطوير العلاقات وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

كما أشار عراقجي إلى المواقف المشتركة للبلدين في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، واعتبر أنه من الضروري مواصلة المشاورات بين البلدين لضمان المنافع المتبادلة والمساعدة في ضمان أمن واستقرار المنطقة والعالم.

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