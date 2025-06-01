الرئيس الايراني يؤكد على توظيف الكفاءات لترشيد استهلاك الطاقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مسعود بزشكيان في المؤتمر الوطني لكفاءة الطاقة في إيران الذي عُقد في قاعة القمة: إذا قبلنا الوضع الحالي، فسنبقى على حالنا. وإذا سعينا إلى وضع أفضل، فسيحدث التغيير حتمًا. هل نستحق الوضع الذي نحن فيه اليوم؟ على أي حال، يمكننا أن نكون أفضل. أعتقد أننا نستطيع أن نكون أفضل من ذلك.

وأضاف: يجب أن نبحث دائمًا عن طريقة لإحداث التغيير. لقد خُلقنا لنبذل قصارى جهدنا. والخطوة الأولى للتغيير هي عدم قبول وضعنا الحالي.

وأكمل الرئيس: ليس من حقي اتخاذ قرار يضر بالشعب. إذا اتبعنا هذا النهج، فلن نسعى بعد الآن إلى التحزب والانقسام. يجب أن نبحث عن أشخاص قادرين على حل مشاكل الشعب والبلاد. أولًا، يجب أن نغير نظرتنا وسلوكنا.

وأشار بزشكيان: "الدول المجاورة تمتلك أموالاً أكثر منا، لكنها تستهلك الطاقة بشكل أفضل. على العكس، نحن الذين نملك أموالاً أقل، نستهلك أسوأ منهم. أمريكا وأوروبا والأجانب لا يهمهم حالنا. على كل من يعيش في هذا البلد أن يتقدم للساحة بناءً على جدارته".