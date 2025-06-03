بزشكيان: إيران ترحب بالمفاوضات دائما، ولكن التنمر ليس من قواعد التفاوض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مسعود بزشكيان، في حفل استلام أوراق اعتماد السيدة بيثاني مادن، سفيرة نيوزيلندا الجديدة، اليوم الثلاثاء، متمنيًا لها النجاح في تعزيز العلاقات بين البلدين: "الأرض هي موطننا الصغير بين المجرات الشاسعة، وعلينا جميعًا أن نسعى جاهدين لضمان أن يكون هذا الموطن دائمًا مكانًا للسلام والهدوء لسكانه، بدلًا من الحرب والصراع".

وردًا على تعبير السفيرة النيوزيلندية الجديدة عن أمله في ان تثمر المحادثات الإيرانية الأمريكية، أكد الرئيس بزشكيان استعداده لاتخاذ أي إجراء من شأنه تسهيل توسيع العلاقات والتعاون بين البلدين، موضحًا: "نرحب بالمفاوضات وسنواصل الترحيب بها، لكن قاعدة الحوار هي ألا يسعى أحد إلى التنمر أو فرض مطالبه على الطرف الآخر".

وأضاف بزشكيان: "من غير المقبول إطلاقًا أن يرتكب كيان الاحتلال في المنطقة أي جريمة بدعم من دول قوية، ثم يحاول تصوير الآخرين على أنهم يُزعزعون أمن المنطقة وسلامها لفرض مطالبه تحت هذه الذريعة. هل من العدل والمنطق والمقبول أن يحاولوا عرقلة مسار النمو والتقدم للدول الأخرى، ثم يستغلو إنجازات تقدمهم الحصري لإجبار الآخرين على مطالبهم؟"

وقال الرئيس الايراني: "لقد أكدت الجمهورية الإسلامية الايرانية مرارًا وتكرارًا أنها لا تسعى إلى صنع أسلحة نووية بأي شكل من الأشكال، وكانت دائمًا مستعدة لأي نوع من التعاون لإثبات صحة هذا الادعاء".

كما أعربت السفيرة النيوزيلندية الجديد عن تقديره للمعاملة الحارة والودية التي حظي بها خلال إقامته في طهران، وقالت: "آمل، وأنا متحمس جدًا، أن ألعب دورًا فعالًا وبناءً في تعزيز العلاقات بين البلدين".

وأشارت السيدة بيثاني مادن أيضًا إلى مواقف بلادها في التعبير عن قلقها إزاء الوضع المؤسف في غزة، وقالت: "لقد دعت نيوزيلندا مرارًا وتكرارًا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وأعربت عن قلقها إزاء منع إرسال المساعدات الطبية والغذائية إلى هذه المنطقة".

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