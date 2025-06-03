5 قواعد صاروخية ضمن البنية التنظيمية لقوات البرية للجيش الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العميد كيومرث حيدري، صرّح ظهر اليوم الثلاثاء، على هامش زيارته لمعدات وإنجازات الوحدة الصاروخية 840 التابعة للقوات البرية للجيش الإيراني في آران وبيدغل، قائلاً: "في ذكرى استشهاد الإمام محمد الباقر (ع)، نتقدم بأحرّ التعازي، وقد جئنا هنا نظراً لأهمية ومكانة هذه الوحدة الصاروخية بين وحدات الجيش البري، ولمتابعة مستوى الجاهزية القتالية والدفاعية والمهارية، وكذلك الوقوف على حالة الجهوزية الفنية للمعدات بشكل مباشر."

وأشار إلى توسعة وتطوير القواعد الصاروخية قائلا القوات البرية للجيش، ضمن تخطيط دقيق وممنهج، وضعت في هيكليتها خمس قواعد صاروخية، ونحن حالياً بصدد تنظيم هذه القواعد."

واعتبر قائد القوات البرية للجيش الإيراني الوحدة الصاروخية 840 وحدة قوية ومتقدمة تقنياً، وأضاف: "القوات البرية، بفضل امتلاكها كوادر ماهرة ومتخصصة، على استعداد للرد الحاسم على أي تهديد، وفي أي زمان ومكان. لذلك فإن أعيننا دائماً على التهديدات، وأيدينا على الزناد، وآذاننا مصغية لأوامر القائد العام للقوات المسلحة."

وأضاف "نطمئن الشعب الإيراني بأن القوات المسلحة في أعلى درجات الجهوزية، وعلى استعداد تام لإجهاض أي تهديد محتمل في مهده خلال لحظات. وقد أثبتت هذه الجاهزية جدارتها خلال فترة الدفاع المقدس، ومنذ ذلك الحين بحمد الله، فهي في تصاعد مستمر."

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