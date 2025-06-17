طائرات الجيش المسيرة تدمر مواقع استراتيجية للكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد كيومرث حيدري، قائد القوات البرية للجيش، في إشارة إلى استمرار إطلاق طائرات آرش المسيرة باتجاه الأراضي المحتلة ومدينتي تل أبيب وحيفا خلال اليوم والليلة الماضية: نجحت مئات الطائرات المسيرة بعيدة المدى ذات القدرات الدقيقة والقدرات التدميرية العالية في استهداف وتدمير أسلحة ومواقع استراتيجية للكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك تل أبيب وحيفا.

وأكد قائد القوات البرية للجيش: على العدو أن يعلم أن موجة جديدة من الهجمات الشرسة للقوات المسلحة، وخاصة القوات البرية للجيش، قد بدأت بأسلحة جديدة ومتطورة، وستشتد في الساعات القادمة.

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