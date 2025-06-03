عراقجي وبري يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات في لبنان والمنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء التقى عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، في بيروت، نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني.

وجرى خلال اللقاء مع بري بحث وتبادل وجهات النظر حول التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين إيران ولبنان.

ونقل وزير الخارجية تحيات كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للسيد نبيه بري، وأشاد بدوره الخاص وإجراءاته في المساعدة على خلق التفاهم السياسي بين اللبنانيين خلال مرحلة انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.

وأشار عراقجي إلى لقاءاته ومحادثاته اليوم مع كبار المسؤولين اللبنانيين، مؤكدا عزم حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دخول مرحلة جديدة من العلاقات الودية مع حكومة لبنان وتعزيز العلاقات والروابط الثنائية في مختلف الأبعاد السياسية والاقتصادية.

من جهته بعث رئيس مجلس النواب اللبناني، التحيات إلى كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرا إلى الانتهاك الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني على الرغم من التزام لبنان الكامل بالاتفاق على مدى الأشهر الثمانية الماضية، وأعلن أن تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة وإعادة الإعمار هما أهم أولويات البلاد في الوقت الراهن.